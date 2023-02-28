Yoksulluk sınırı 30 bin lirayı, açlık sınırı 9 bin lirayı aştı!

Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Şubat ayında 9 bin 425 TL’ye, yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL'ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 265,88 TL’ye çıktı.

Yoksulluk sınırı 30 bin lirayı, açlık sınırı 9 bin lirayı aştı!

Türk-İş tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' Şubat 2023 araştırması sonuçları yayımlandı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 425,15 TL’ye yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 30 bin 700,83 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 265,88 TL’ye yükseldi.

SON BİR AYDA ARTIŞ YÜZDE 6,32 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6,32 oranında gerçekleşti.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 107,02 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 112,87 olarak hesaplandı.

Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi
Makine ve üretim sektörleri IMATECH’de bir araya gelecek Makine ve üretim sektörleri IMATECH’de bir araya gelecek
43 yıllık usta turşucu erimeyen turşunun sırrını verdi! Kütür kütür olması garanti 43 yıllık usta turşucu erimeyen turşunun sırrını verdi! Kütür kütür olması garanti
Deprem sonrası DASK’ta avans ödeme dönemi başlıyor DASK’ta avans ödeme dönemi başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi? Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'
EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım
Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi