Yoksulluk derinleşiyor: Faturasını ödeyemeyen 41 bin kişinin elektriği kesildi

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, borcunu ödeyemediği için son 3 yılda elektriği kesilen abonelerin sayısını önerge ile Enerji Bakanlığı'na sordu. Bakanlık da gönderdiği yanıtta borcundan dolayı elektriği kesilen abonelerin doğrudan sayısını vermek yerine oranlarına ilişkin bilgileri paylaştı. Her bir abone türünü sıralayan bakanlık, ‘borcundan dolayı elektriği kesik olan abone sayısının toplam abone sayısına oranını' verdi ancak abone sayılarına değinmedi.

Resmi belgelerden abone sayılarını kendisi hesaplayan CHP'li Ersever, geriye dönük 2.5 yılda elektriği kesilen abonelerin dökümünü çıkardı. Söz konusu hesaplamalara göre 2021 yılında 315 bin, 2022 yılında 170 bin ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde de 41 bin konutun elektriğinin kesildiği belirlendi.

AÇMA KAPAMA İÇİN 70 MİLYON TL

Ersever, “Ne kadar gizlense de acı gerçek eninde sonunda ortaya çıkıyor. Halk bu tabloyu her gün zaten yaşıyor” ifadelerini kullandı. CHP'li Ersever, elektriği kesilip geri açılan vatandaşların elektrik şirketlerine sadece 2022 yılında 70 milyon lira ödediğini, kesme-bağlama ücretinin bir yılda 2 kat zamlandığını da sözlerine ekledi.