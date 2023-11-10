İstanbul'da halk ekmeğe zam yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, yükselen üretim maliyetlerine rağmen halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.

İstanbul'da halk ekmeğe zam yok

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla halk ekmeğe zam yapmayacaklarını duyurdu.

Halk ekmek satışı 5 TL'den devam edecek.

Nama'nın paylaşımı şöyle:

"Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız. Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 TL’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."

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