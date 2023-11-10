İstanbul'da halk ekmeğe zam yok

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla halk ekmeğe zam yapmayacaklarını duyurdu.

Halk ekmek satışı 5 TL'den devam edecek.

Nama'nın paylaşımı şöyle:

"Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız. Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 TL’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."