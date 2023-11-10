Dünya devi şirket vazgeçti! Türkiye'de açılacak batarya fabrikası yatırımı iptal edildi

Koç Holding, Güney Kore'deki LG Energy Solution ile iş birliğini sona erdirdiğini KAP'a bildirdi.

Dünya devi şirket vazgeçti! Türkiye'de açılacak batarya fabrikası yatırımı iptal edildi

Koç Holding dikkat çeken bir karara imza attı.

Patronlardünyası'ndaki habere göre, holding Güney Kore'nin en büyük pil üreticisi LG Energy Solution ile iş birliğini sona erdirdiğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koç Topluluğu'nun katılımı ile Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21 Şubat 2023 tarihli açıklamamıza konu Niyet Mektubu (MoU) feshedilmiştir.

Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup, elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir."

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