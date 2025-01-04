Yılın İlk Akaryakıt Zammı Geliyor! İşte Benzinin Yeni Fiyatı...

Akaryakıt fiyatlarına yılın ilk zammı 7 Ocak'ta geliyor. Benzinin litre fiyatında 1 lira 27 kuruş artış olurken, güncel fiyat tabelalara salı günü yansıyacak.

Yılın İlk Akaryakıt Zammı Geliyor! İşte Benzinin Yeni Fiyatı...

Brent petrol fiyatlarındaki dengesizlik, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 2025 yılına girdiğimiz ilk haftada da akaryakıtta yılın ilk zammı önümüzdeki hafta gelecek.

7 Ocak'tan itibaren benzinin litre fiyatının 1 lira 27 kuruş zamlanacağı öğrenildi. Motorin fiyatlarında ise henüz bir değişiklik söz konusu değil.

4 OCAK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 44.04 TL
İstanbul (Anadolu): 43.88 TL
Ankara: 44.44 TL
İzmir: 44.89 TL

Yılın İlk Akaryakıt Zammı Geliyor! İşte Benzinin Yeni Fiyatı... - Resim : 1

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 44.75 TL
İstanbul (Anadolu): 44.65 TL
Ankara: 45.30 TL
İzmir: 45.79 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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