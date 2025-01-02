Arabada Benzin Göstergesi Yandıktan Sonra Kaç Km Yol Gider? Araç Sahiplerinin Yüzde 90'ı Bilmiyor

Yakıt deposunda belirli bir seviyenin altına düşüldüğünde, araçtaki sensörler bu durumu algılar ve uyarı ışığı yanar. Bu ışık, yakıtınızın bitmek üzere olduğunu ve yakıt istasyonuna gitmeniz gerektiğini belirtir. Ancak, bu ışığın yandığı anda deponuzda kalan yakıt miktarı araç modelinize ve sürüş alışkanlıklarınıza göre değişiklik gösterebilir.