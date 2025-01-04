Doğal Gazını Açmayan Yandı! Komşuları Birbirine Düşürecek Haber

Kışın giderek kendisini hissettirmesi ve havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz kullanımında ciddi artış yaşanıyor. Hayat pahalılığıyla birlikte giderek katlanan zamlar da doğal gaz faturalarının cep yakmasına neden oluyor. Bununla birlikte yüksek gelen faturaların bir diğer nedeninin de kombisini açmayan veya odalardaki ısıtma peteklerini kapatan komşuların olabileceği öğrenildi.

Avukat Kenan Demirezen, kombisini açmayıp faturanın yüksek gelmesine neden olan komşuya dava açılabileceğini iddia etti. Avukat Demirezen, "Kişi; gerek doğal gaz yakmamakla, gerek başka şekilde zarar veya rahatsızlık vermek gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa, bu zararlarını temin etmek için hukuk yoluna başvurabilir" diye konuştu.

'KAT MÜLKİYET KURALLARINA UYULMAK ZORUNDA'

Komşuların kat mülkiyetine uygun hareket etmesi gerektiğini söyleyen Demirezen, “Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesi, Medeni Kanun'un 2. ve 3. maddelerine atıf yaparak; tüm komşuların, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; kendi dairelerini, kendi kullanım alanlarını, ortak alanları, bu kaidelere uygun olarak kullanılmasını emrediyor. Eğer kiracılar veya o binayı kim kullanıyorsa; ortak alanları, kendi kullanım alanlarını, dairelerini kullanırken bu iyi niyet kurallarına, dürüstlük kurallarına uygun hareket etmezse; diğer komşuların, kullanıcıların zararına olacak şekilde hareket ederse, buna Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi hakimin müdahalesini öngörüyor” şeklinde aktardı.

'FATURA YÜKSELİYORSA FARK İSTENEBİLİR'

Avukat Kenan Demirezen, “Mesela kişi; normal ortalamada bin TL'lik, bin 500 TL'lik bir doğal gaz faturası ödüyorken, komşunun kombiyi çalıştırmaması sebebiyle bu rakam yükseliyorsa; 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira gibi bir doğal gaz faturası ödemek zorunda kalıyorsa, bu şekilde mahkemelere başvurarak bu farkı ondan talep edebilir” diye konuştu.

Demirezen, şöyle devam etti:

“Komşunuzun kombiyi yakmadığını tespit ettiğiniz zaman, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yönetimle ikaz edilebilir; fakat bunun en uygun yolu, mahkemeye başvurarak burada hakimin olaya müdahale edilmesini istemektir. Bu durumda zarar tespit edilir, komşunun buna sebebiyet verdiği ortaya çıkarsa yargılama gerektirir. Bu durumda komşu, zararını tazmin edecektir. Kişinin yakmasını veya yakmamasını gerektirecek özel sebep olabilir. Buradaki temel kriter; komşunun, kat malikinin veya o daireyi kullanan kişinin zararına olacak şekilde bunu zarar kastıyla yapması, o zararı ödeyeceği anlamına gelir.”

Kaynak: İHA