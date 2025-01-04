Takla Atan Otomobilde Mucize Kurtuluş

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Takla Atan Otomobilde Mucize Kurtuluş

Bolu’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters durdu. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Taşkesti-Mudurnu kara yolunun Çavuşderesi Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, İbrahim Sağlamöz idaresindeki otomobil, Taşkesti'den Mudurnu'ya seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampolde ters döndü. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Burnu bile kanamayan sürücüye sağlık ekipleri ambulansta kontrol amaçlı ilk müdahalede bulunuldu. Kazada hasar alan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu alandan kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bolu
Biberleri Çürütmeden Saklamanın Yolu! Birçok Kişi Böyle Koruyor Biberleri Çürütmeden Saklamanın Yolu! Birçok Kişi Böyle Koruyor
Kapıları Neden 7 Dal Biberiye Asılır? Asırlık Gizem Çözüldü Kapıları Neden 7 Dal Biberiye Asılır? Asırlık Gizem Çözüldü
Marmara Denizi'nin Kabusu Geri Dönüyor! Bakanlık Harekete Geçti, Belediyelere 'Müsilaj' Uyarısı Marmara Denizi'nin Kabusu Geri Dönüyor! Belediyelere 'Müsilaj' Uyarısı
Denizli'de Meydana Gelen Kaza Koku Çiftini Hayattan Koparttı Denizli'de Meydana Gelen Kaza Koku Çiftini Hayattan Koparttı