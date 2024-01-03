Yeni maaşlar belli oldu: İşte memurların meslek meslek zamlı aylık ücretleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yılın aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 49.25 oldu.

Zam oranıyla birlikte birçok mesleğin 6 aylık zamlı maaşları belirlendi.

İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar:

Şube müdürü (Üni. mezunu): 49.867 TL

Memur (Üni. mezunu): 34.235 TL

Uzman Öğretmen: 44.085 TL

Öğretmen: 39.781 TL

Başkomiser: 48.920 TL

Polis memuru: 44.292 TL

Uzman doktor: 82.026TL

Hemşire (Üni. mezunu): 40.179 TL

Mühendis: 50.869 TL

Profesör: 72.422 TL

Araştırma görevlisi: 48.003 TL

Vaiz: 41.582 TL

Avukat: 47.823 TL

Kaynak: AA