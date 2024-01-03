Yeni maaşlar belli oldu: İşte memurların meslek meslek zamlı aylık ücretleri

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranının belli olmasıyla, meslek kademelerinin ilk 6 aylık yeni zamlı maaşları ortaya çıktı.

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Yeni maaşlar belli oldu: İşte memurların meslek meslek zamlı aylık ücretleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yılın aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı: Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı: Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!Ekonomi

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 49.25 oldu.

Zam oranıyla birlikte birçok mesleğin 6 aylık zamlı maaşları belirlendi.

İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar:

Şube müdürü (Üni. mezunu): 49.867 TL

Memur (Üni. mezunu): 34.235 TL

Uzman Öğretmen: 44.085 TL

Öğretmen: 39.781 TL

Başkomiser: 48.920 TL

Polis memuru: 44.292 TL

Uzman doktor: 82.026TL

Hemşire (Üni. mezunu): 40.179 TL

Mühendis: 50.869 TL

Profesör: 72.422 TL

Araştırma görevlisi: 48.003 TL

Vaiz: 41.582 TL

Avukat: 47.823 TL

Yeni maaşlar belli oldu: İşte memurların meslek meslek zamlı aylık ücretleri - Resim : 2

Kaynak: AA

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