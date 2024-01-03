Yeni maaşlar belli oldu: İşte memurların meslek meslek zamlı aylık ücretleri
Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranının belli olmasıyla, meslek kademelerinin ilk 6 aylık yeni zamlı maaşları ortaya çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yılın aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre, aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.
Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 49.25 oldu.
Zam oranıyla birlikte birçok mesleğin 6 aylık zamlı maaşları belirlendi.
İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar:
Şube müdürü (Üni. mezunu): 49.867 TL
Memur (Üni. mezunu): 34.235 TL
Uzman Öğretmen: 44.085 TL
Öğretmen: 39.781 TL
Başkomiser: 48.920 TL
Polis memuru: 44.292 TL
Uzman doktor: 82.026TL
Hemşire (Üni. mezunu): 40.179 TL
Mühendis: 50.869 TL
Profesör: 72.422 TL
Araştırma görevlisi: 48.003 TL
Vaiz: 41.582 TL
Avukat: 47.823 TL
Kaynak: AA