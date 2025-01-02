Yarın Kök Aylık Zammı, 7 Ocak Sonrası En Düşük Emekli Maaşı! 16 Milyonun Gözü Kulağı TÜİK’te: Emekliye Ek Ödeme ile Verilecek, Kritik Tarihler Ortaya Çıktı

6 aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklanıyor. 4a, 4b ve 4c emekli maaş zammı 16 milyon kişi için netleşiyor. Temmuz 2024'te 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi de Meclis’e geliyor. Meclis’ten geçecek düzenleme sonrası SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaş ödeme tarihleri de ortaya çıktı. İşte detaylar…

ARALIK AYI ENFLASYONU SAATLER SONRA BELLİ OLACAK!

Türkiye’nin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu’nda. Aralık ayı enflasyonu yarın saat 10.00’da resmen duyurulacak ve ardından memurundan emeklisine milyonların gelirinde artış olacak. 5 aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak SSK ve Bağ-Kur emeklisinin cebine girmişti. Memur ve memur emeklisi içinse enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 10,40’lık artış garantilendi. Yani yarınki rakam sıfır bile gelse emekli ve memur bu oranlarda zammı hesaplarında görecek.

EKONOMİSTLERDEN ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans ekonomistleri Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,61 geleceğini öngördü. Bu rakam ile yeni emekli memur zam tablosu şöyle oluştu:

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,42

Memur enflasyon farkı yüzde 5,83

Toplu sözleşme zammı yüzde 6

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 12,18

SSK 2000 ÖNCESİ VE SONRASI EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Şu anda SSK 2000 öncesi emeklisi 14.178 TL maaş alıyor. Bu rakamın yüzde 16,42’lik artış sonrası 16.506 TL’ye yükselmesi bekleniyor. SSK 2000 sonrası emeklinin 8.789 TL olan maaşı da 10.232 TL’ye yükselecek.

BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI

Bağ-Kur’lu esnafın güncel emekli maaşı 12.695 TL olarak ödeniyor. Bu rakam yüzde 16,42’lik artış ile 14,779 TL’ye yükselebilir. Bağ-Kur Tarım emeklisinin 10.089 TL olan aylığının da 11.745 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

4C EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI

2024 Temmuz ayında yüzde 19,31’lik artış ile en düşük memur emekli maaşı 17.586 TL’ye çıkmıştı. Yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık memur enflasyon farkı ile bu rakamın yüzde 12,18 artması beklenirken aylıkların 19.728 TL’ye çıkabileceği hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEMEDE KRİTİK TARİH

Emekli kök aylığı 10.700 TL’nin altında kalanlar için zam sonrası rakam en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’yi geçemeyecek ve artış yüzde sıfır olacak. Ancak Ocak 2025’te en düşük emekli maaşı yeniden artacak. Rakamın 14.500 TL ila 15.000 TL aralığında belirlenmesi bekleniyor. Burada nihai rakam bütçe çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekliye zam düzenlemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak ve karar alınacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun önümüzdeki ilk toplantısında en düşük emekli maaşı rakamını detaylı bir şekilde masaya yatırması bekleniyor. Ardından ise en düşük emekli maaşı zammında karar verici konumda olan Meclis aşamasına geçilecek. Çalışmalarına yılbaşı arası veren TBMM ise 7 Ocak’ta yeniden açılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Zamlı emekli maaşları için ilk olarak bu tarihler öne çıkıyor. Ancak en düşük emekli aylığı teklifinin 20 Ocak’tan sonra yasalaşması ihtimali gündemde. Düzenleme bir torba kanunla gerçekleşirse ilave zam bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmeyebilir. Bu durumda ilave zam farkları kanun çıktıktan sonra ödenebilir.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK 12,18)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.797

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.796

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.978

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.219

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.147

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.952

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.233

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.791

Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.288

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 46.992

Profesör 1/4: 85.671 TL - 96.105

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.423

Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.148

Avukat 1/4: 56.179 TL - 63.021

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)

Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 71.734

Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 63.491

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.915

Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.505

Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.545

Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.830

Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.545

Polis Memuru 1/4: 26.338 TL - 29.545

Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL - 29.545

Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.584

Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL - 21.240

Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.667

Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.739

İmam Hatip: 26.568 TL - 29.803

Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.803

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.

Kaynak: Haber Merkezi