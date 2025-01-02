Yarın Kök Aylık Zammı, 7 Ocak Sonrası En Düşük Emekli Maaşı! 16 Milyonun Gözü Kulağı TÜİK’te: Emekliye Ek Ödeme ile Verilecek, Kritik Tarihler Ortaya Çıktı
Emekli zammı SSK ve Bağ-Kur maaşlarını bir kez daha 6 aylık enflasyon ile artıracak. Memur emeklisi ise 6 aylık memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile belirlenecek. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıklıyor. Ocak 2025 zammı için artık rakamlar çok net, gözler ise en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis’te! Emekli taban aylık düzenlemesinin Meclis’e geleceği tarih belli oldu. Zam sonrası milyonlarca emekli ek ödeme alacak. Peki hangi emekli ne kadar maaş alacak? 4a,4b,4c ödeme takvimi...
6 aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklanıyor. 4a, 4b ve 4c emekli maaş zammı 16 milyon kişi için netleşiyor. Temmuz 2024'te 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi de Meclis’e geliyor. Meclis’ten geçecek düzenleme sonrası SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaş ödeme tarihleri de ortaya çıktı. İşte detaylar…
ARALIK AYI ENFLASYONU SAATLER SONRA BELLİ OLACAK!
Türkiye’nin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu’nda. Aralık ayı enflasyonu yarın saat 10.00’da resmen duyurulacak ve ardından memurundan emeklisine milyonların gelirinde artış olacak. 5 aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak SSK ve Bağ-Kur emeklisinin cebine girmişti. Memur ve memur emeklisi içinse enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 10,40’lık artış garantilendi. Yani yarınki rakam sıfır bile gelse emekli ve memur bu oranlarda zammı hesaplarında görecek.
EKONOMİSTLERDEN ENFLASYON TAHMİNİ
AA Finans ekonomistleri Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,61 geleceğini öngördü. Bu rakam ile yeni emekli memur zam tablosu şöyle oluştu:
- SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,42
- Memur enflasyon farkı yüzde 5,83
- Toplu sözleşme zammı yüzde 6
- Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 12,18
SSK 2000 ÖNCESİ VE SONRASI EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
Şu anda SSK 2000 öncesi emeklisi 14.178 TL maaş alıyor. Bu rakamın yüzde 16,42’lik artış sonrası 16.506 TL’ye yükselmesi bekleniyor. SSK 2000 sonrası emeklinin 8.789 TL olan maaşı da 10.232 TL’ye yükselecek.
BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI
Bağ-Kur’lu esnafın güncel emekli maaşı 12.695 TL olarak ödeniyor. Bu rakam yüzde 16,42’lik artış ile 14,779 TL’ye yükselebilir. Bağ-Kur Tarım emeklisinin 10.089 TL olan aylığının da 11.745 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
4C EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI
2024 Temmuz ayında yüzde 19,31’lik artış ile en düşük memur emekli maaşı 17.586 TL’ye çıkmıştı. Yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık memur enflasyon farkı ile bu rakamın yüzde 12,18 artması beklenirken aylıkların 19.728 TL’ye çıkabileceği hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEMEDE KRİTİK TARİH
Emekli kök aylığı 10.700 TL’nin altında kalanlar için zam sonrası rakam en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’yi geçemeyecek ve artış yüzde sıfır olacak. Ancak Ocak 2025’te en düşük emekli maaşı yeniden artacak. Rakamın 14.500 TL ila 15.000 TL aralığında belirlenmesi bekleniyor. Burada nihai rakam bütçe çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekliye zam düzenlemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak ve karar alınacak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun önümüzdeki ilk toplantısında en düşük emekli maaşı rakamını detaylı bir şekilde masaya yatırması bekleniyor. Ardından ise en düşük emekli maaşı zammında karar verici konumda olan Meclis aşamasına geçilecek. Çalışmalarına yılbaşı arası veren TBMM ise 7 Ocak’ta yeniden açılacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Zamlı emekli maaşları için ilk olarak bu tarihler öne çıkıyor. Ancak en düşük emekli aylığı teklifinin 20 Ocak’tan sonra yasalaşması ihtimali gündemde. Düzenleme bir torba kanunla gerçekleşirse ilave zam bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmeyebilir. Bu durumda ilave zam farkları kanun çıktıktan sonra ödenebilir.
İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK 12,18)
- Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.797
- Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.796
- Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.978
- Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.219
- Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.147
- Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.952
- Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.233
- Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.791
- Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.288
- Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 46.992
- Profesör 1/4: 85.671 TL - 96.105
- Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.423
- Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.148
- Avukat 1/4: 56.179 TL - 63.021
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)
- Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 71.734
- Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 63.491
- Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.915
- Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.505
- Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.545
- Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.830
- Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.545
- Polis Memuru 1/4: 26.338 TL - 29.545
- Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL - 29.545
- Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.584
- Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL - 21.240
- Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.667
- Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.739
- İmam Hatip: 26.568 TL - 29.803
- Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.803
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
- Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
- Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
- Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
- Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
- Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
- Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
- Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
- Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
- Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
- Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
- Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
- Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
- Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
- Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
- Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
- Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
- Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
- Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
- Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
- Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
- Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
- Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
- Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
- Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.
Kaynak: Haber Merkezi