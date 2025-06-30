Yapı Kredi Portföy'den Yeni Fon Hamlesi

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Banka tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, fon portföyü yalnızca Türk lirası cinsinden, faize dayanmayan, kısa vadeli ve yüksek likiditeli para ile sermaye piyasası araçlarından oluşuyor. Vadesine en fazla 184 gün kalmış araçların yer aldığı fonda, günlük hesaplanan ağırlıklı ortalama vade ise 45 gün ile sınırlı tutuluyor. Yabancı para birimleri, altın ve diğer kıymetli madenler ise fon kapsamına dahil edilmiyor.

HEDEF, İSTİKRARLI GETİRİ VE LİKİDİTEYİ BİR ARADA SUNMAK

Fon, özellikle faiz hassasiyeti taşıyan yatırımcılar için tasarlandı. Yapı Kredi Portföy, bu ürünle yatırımcılara hem likidite hem de faizsiz finans esaslarına uygun bir yatırım alternatifi sunmayı amaçlıyor. Fonun temel hedefi ise kısa vadede düzenli ve istikrarlı getiri sağlamak.

"YATIRIMCILARIMIZIN DEĞERLERİNE UYGUN ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

Yeni fonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, yatırımcıların risk anlayışına, değerlerine ve beklentilerine göre ürün geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Peker, “Faize duyarlı yatırımcılarımız için güvenilir ve güçlü bir alternatif oluşturduk. Fonun varlık yapısı tamamen kısa vadeli, yüksek likiditeli ve faizsiz finans esaslarına dayanıyor” ifadelerini kullandı.

Müge Peker, ortalama vadenin 45 günle sınırlanmasının risk yönetiminde esneklik sağladığını ve istikrarlı getiri hedefini desteklediğini vurgulayarak, önümüzdeki dönemde yatırımcı talepleri doğrultusunda ürün yelpazesini daha da çeşitlendireceklerini aktardı.

Kaynak: AA