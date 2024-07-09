Yandaş Yazar Ege Yolculuğunda Ekonomik Krizle Tanıştı: Böylesini Hiç Görmemiştim!

Vatandaş artan enflasyon karşısında ezilirken ekonomiyi öven yandaş isimler de krizle yüzleşmeye başladı. Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, Ege tatili sırasındaki izlenimleri aktararak fiyatlara tepki gösterdi.

Babaoğlu, "Bu yaz" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

'Tost, çiğ börek, peynir, zeytin satan yerlerin önünden geçiyorum... Sinek avlıyorlar. E hani tatil sezonunun en yüksek yerindeydik! Servis elemanı genç kızlar bezmişler, uyuklamak üzereler. Duble peynirli tost ve çay söylüyorum; 185 Lira. İçine sucuk falan ekletsem, 250 liralara kadar çıkacak...

Medyanın anlattığı bin liralık lahmacun, bin beş yüz liraya girilen beach club hikayelerinin ötesindeki durum bu mu?.. Sade insanlar neredeler?.. Yollarda vızır vızır gidip gelen yazlıkçı özel araçlar? Depoyu bin küsur liraya doldurup, otoyola kredi kartını bıraktıktan sonra bir şeyler yemeye mecalleri kalmıyor mu? Kimse onlardan bahsetmiyor...

'ELİNİ UZATAN ELEKTRİK ÇARPMIŞ GİBİ GERİ ÇEKİYOR'

'Yöresel ürünler marketi' denilen alanlarda zeytinyağlar sergileniyor. Minicik ikili süs yağ şişelerinin üzerindeki etiketlerde 680 lira yazıyor. Elini uzatan etiketi görünce elektrik çarpmış gibi çekiyor.'