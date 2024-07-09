Asgari Ücretlinin Büyükşehir İmtihanı! Zam Sınırı Kalktı, Kira Fiyatları Uçtu

Kira artışında yüzde 25'lik sınırının sona ermesiyle yeni dönemde kira artışının TÜFE oranına göre belirlenecek. Son açıklanan enflasyon rakamlarına göre; kira zam oranı yüzde 65 olarak hesaplandı. Asgari ücretliler gelirlerine göre konut bulmakta zorlanırken, kiralara yüksek oranda zam yapmaya başladı.

Fırat gazetesinden Aysun Çetin Kılıç'ın haberine göre; son bir yıl içinde kira fiyatları yüzde 300'ün üzerinde arttı. Büyükşehirlerde kira fiyatları 40 bin TL seviyelerine kadar çıktı.

Kiracılar yüksek rakamlar karşısında zorlanırken, bu durumu piyasa koşullarına bağlayan ev sahipleri fiyatların daha da artabileceği konusunda uyarıyor.

EV SAHİPLERİ YILLIK PEŞİN ÖDEME İSTİYOR

Yıllık peşin ödeme isteyen mülk sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin konuşan Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Arslan, 'Eğer kira peşin ödenecekse aylık bazlı ödenen toplam kira bedelinin yüzde 31’in altında bir kira bedelinin ödenmesi akılcı olacaktır. Kiracı iseniz yüzde 31’in altında her değer, mülk sahibi iseniz yüzde 31’in üstünde her değer sizin için finansal açıdan daha avantajlı bir durum doğurur' dedi.