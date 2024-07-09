Bu Şartlar Bankalarda Bile Yok! İşte Ev Sahiplerinin Kiracılardan Talepleri...

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kriz son bulmuyor. Yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kiracılar soru işaretleriyle boğuşurken, bazı ev sahipleri de kendilerini garantiye almak adına birtakım şartlar öne sürüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ilan sitelerine bakıldığında kontratlarda ilginç şartlar dikkat çekti.

FİNDEKS RAPORU BİLE İSTEYEN VAR

Sunulan şartlar arasında ‘memur olma’, ‘maaş bordrosu talebi’, ‘mevcut iş yerinde üç yıl çalışma şartı’, ‘hanede iki kişinin çalışması veya bir emekli olması’ ve ‘kefil’ başta geliyor. Bazı ev sahiplerinin kiracılarından Findeks raporu bile istediği de belirtiliyor.

'İKİ TARAF DA HAKLI'

Emlakçılar şartlı kontrat dönemi ile ilgili iki tarafı da haklı bularak 'Günümüz şartlarında asgari ücretlinin bu kiraları ödemesi zor. Bu sebeple ev sahibi kendini garantiye almak istiyor. Şartlar ise ev arayanları zorluyor' dedi.

İstanbul Bahçeşehir’de emlakçılık yapan bir esnaf, “Yüzde 25 zam sınırı kalkınca ev sahipleri kira fiyatlarını artırmak istedi. İki yıldır devam eden sınır, ev sahiplerini oldukça zorlamıştı. Ancak mevcut ekonomik şartlarda artan kiraları ödeme gücü olan insan sayısı azalıyor. Özellikle asgari ücretli ve emekli, büyükşehirlerde kira ödeyemiyor. Bu da ev sahiplerinde tedirginlik oluşturuyor. Bu sebeple birçok müşterimiz çeşitli şartlar sunmaya başladı. ‘Memur olma’ şartı en çok istenilen kriter… Memurların maaşları emekliye göre daha yüksek olduğu için kirayı daha rahat ödeyebiliyorlar. Ayrıca ‘bir evde iki kişi çalışma şartı’ ve ‘bordro’ isteyen ev sahipleri müşterilerimiz de var” ifadelerini kullandı.

'PARA PULA DÖNDÜ, BİZ DE AİLE GEÇİNDİRİYORUZ'

Ev sahibi İsmet Kasapoğlu ise “Dişimizden tırnağımızdan artırdığımız paralar ile oturduğumuz ev dışında bir ev aldık. Kendimize bir gelir olsun istedik. Geçen sene evde oturan kiracım ‘yüzde 25 zam sınırı’ diye ısrar edince iş mahkemeye taşındı. Bir yıl kira alamadım. Bir yılın sonunda mahkeme yüzde 25 zam ile hesaplayarak bana paramı ödedi. Ancak para pula döndü. Şimdi iyi kiracı bulmak için belli şartlar sunuyorum. Memur olmasını istiyorum. Bu doğal bir durum. Ben de aile geçindiriyorum. Kötü kiracıya denk geldiğimizde zorlanıyoruz” diye konuştu.