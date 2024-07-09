Akaryakıt Zamları Pazardaki Fiyatları Uçurdu!

Akaryakıta gelen zamlar pazarlardaki fiyatları da uçurdu. Vatandaşlar, alacaklarının ancak üçte birini alabildiklerini söyledi.

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Akaryakıt Zamları Pazardaki Fiyatları Uçurdu!

Akaryakıta gelen zamlar, pazarlardaki fiyatları da uçurdu. Osmaniyeli pazar esnafı, akaryakıt zamlarının ardından sattıkları ürünlere zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Konuya ilişkin konuşan pazar esnafı Mustafa Yaşar "Akaryakıt fiyatları, sebzeye koyduğumuz fiyatları illaki etkiliyor. Normalde kavunun tanesini 50 liraya veriyoruz mesela, bu olmasaydı 40 liraya verecektik. Zam olmasaydı fasulye 80 liraya verilirdi şimdi fasulye 100 lira" diye konuştu.

Akaryakıta gelen zamlar birçok ürün ve hizmette de fiyatların artmasına neden olurken, bir başka pazar esnafı Fettullah Üçtepe ise, "Akaryakıta gelen son zamanlardaki zamdan biz olumsuz etkileniyoruz, pazarcı olarak. Mallarımızı hallerden gidip alıp geliyoruz. Adana gibi, Mersin gibi, Tarsus gibi yerlerden. O da arabaların yakıtına fazladan 500 lira, 700 lira yakıta fark bindiği için mahsullere ister itemez yansıyor’’ İfadelerini kullandı.

VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Pazara alışverişe gelen bir vatandaş ise, fiyatlardan yakınırken, “Alacağımın üçte birini alıyorum ancak. Hepsini alamıyoruz" dedi.

Emekli vatandaş Hüseyin Güneş ise, "Paramız yetişmiyor. Aldığımız para kaç lira? 10 bin lira ile ne yaparsın sen? Araştırıyorum soruyorum nerde ucuz bulursan oradan alıyorum” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Akaryakıt Zam Osmaniye
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