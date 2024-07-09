Otomobil Sektöründe Hareketlilik! Zamlar Art Arda Gelmeye Başladı

Çin otomobillerine yüzde 40 ek gümrük vergisi gelmesiyle Çinli marka olan Chery, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı. Diğer Çinli markalar ise zam sinyali verdi. Öte yandan BYD'nin Türkiye’de yatırım yapmasıyla 27 yıl sonra Türk otomotiv sektörüne ilk kez doğrudan bir yabancı yatırım geldi.

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Otomobil Sektöründe Hareketlilik! Zamlar Art Arda Gelmeye Başladı

Çin otomobillerine yüzde 40'lık ek gümrük vergisi uygulanmaya başlaması ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye’de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalanmasıyla otomobil sektöründe hareketlilik başladı. BYD’nin imzasıyla, 27 yıl sonra Türk otomotiv sektörüne ilk kez doğrudan bir yabancı yatırım gelmiş oldu.

100 BİN TL'LİK ZAM

Çin menşeli otomobillere yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulaması, dün itibariyle yürürlüğe girmesiyle Çin’den ithal edilen otomobillerin fiyatlarına da zam yapıldı. Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’ın Ekonomi Gazetesi’ne verdiği bilgiye göre, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.

'FİYATLARIMIZ GÜNCELLENİYOR'

Bir diğer Çinli marka MG’nin internet sitesinde “fiyatlarımız güncelleniyor” ibaresine yer verilirken, Türkiye’de fabrika kurma kararını açıklayan BYD’nin ise dün itibariyle eski satış fiyatlarını koruması dikkat çekti. Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da fiyatlarını önümüzdeki günlerde güncellemesi bekleniyor.

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