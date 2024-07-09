HSBC'den Dikkat Çeken Yıl Sonu Dolar/TL Tahmini

HSBC, Türkiye için 2024 büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,8'e yükseltti. Dünyaca ünlü bankanın yıl sonu dolar tahmini ise 36 TL oldu.

HSBC'den Dikkat Çeken Yıl Sonu Dolar/TL Tahmini

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar uluslararası piyasalarda dikkatleri çekmeye devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken, yıllar sonra kara parayla mücadele kapsamında gri listeden de çıkarıldık. Tüm bu gelişmeler ekonomide olumlu göstergeler olurken, dünyaca ünlü HSBC bankasından Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir rapor geldi.

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

Dev banka Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Dev banka Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,8'e çıkarırken, 2025 büyüme tahmini ise yüzde 3,6 da kaldı.

HSBC, enflasyon konusunda son olarak tahminlerini Haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirterek şimdi 2024 sonu için beklentileri %48,0'dan %44,6'ya 2025 için ise %29,0'dan %27,7'ye çekti.

FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR

Banka yaptığı değerlendirmede "Para politikasına ilişkin temel senaryomuz, yıl boyunca faiz oranlarının değişmemesi yönünde devam ediyor. Tahminlerimize göre reel politika faizi Kasım ayı itibarıyla oldukça olumlu olacak ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olabileceğini düşünüyoruz" denildi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Dev bankanın yıl sonu dolar/TL tahmini de oldukça dikkat çekici. Banka, şu an 32,78 TL olan kurun yıl sonunda 36 TL olmasını öngörüyor.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Tdolar/TL kurunun 2025 yılının ortasında 39'a yükseleceğini öngörmüştü.

Bank of America kurun yıl sonunda 38 lirayı göreceğini savunurken, Foreks anketine katılan ekonomistlerin beklentisi kurun en yüksek 38 lira seviyesini göreceği yönünde.

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