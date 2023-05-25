Yabancı yatırımcı borsadan çıkmaya başladı!

Seçim süreci ve deprem felaketinin etkisiyle borsada yaşanan düşüşler devam ederken yabancı yatırımcı geçen hafta 27,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

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Yabancı yatırımcı borsadan çıkmaya başladı!

Gündemin ana konusu seçim olurken, Borsa İstanbul'da seçim belirsizliği kendini göstermeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 18 Mayıs haftasında net 27,6 milyon dolarlık hisse senedi, 4,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOĞU GERİLEDİ

Yurtdışında yerleşik kişilerin 12 Mayıs itibarıyla 24 milyar 936,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Mayıs itibarıyla 22 milyar 660,9 milyon dolara indi.

SPK'DAN 'BORSA UYARISI

Öte yandan bugün borsa hakkında ‘gerçeği yansıtmayan’ bazı haberlerin yayımlandığını öne süren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa bozucu işlem ve eylemler hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

SPK, bu haberler hakkında detay vermedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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