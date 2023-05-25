21 yıl sonra ilk: Merkez Bankası'nın net rezervi eksiye indi!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervi 19 Mayıs haftasında eksi 0,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezervler negatif bölgeye geçti.

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21 yıl sonra ilk: Merkez Bankası'nın net rezervi eksiye indi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; 19 Mayıs haftasında TCMB'nin net rezervi eksi 0,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezervler negatif bölgeye geçti.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER DE GERİLEDİ

Swap hariç net rezervler 19 Mayıs haftasında eksi 60,3 milyar dolar oldu. Önceki hafta bu rakam eksi 57,8 olarak kaydedilmişti.

BRÜT REZERVLER GERİLEDİ

Verilere göre, 19 Mayıs haftasında brüt rezervler 3,5 milyar dolar düşüşle 101,6 milyar dolara geriledi. İki haftada rezervlerde 12,5 milyar dolarlık düşüş kaydedildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem

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