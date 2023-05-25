Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi son faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, yüzde 8,5 olan politika faizini 2023 Mayıs ayında da sabit tuttu.

"DEPREMİN KALICI ETKİSİ BULUNMAYACAK"

PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Güncel veriler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermekte, orta vadede depremin Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı belirginleşmektedir" denildi.

"KREDİLERİN BÜYÜME HIZI YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Açıklamada, "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir" ifadelerine yer verildi.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ HANGİ YÖNDEYDİ?

Merkez Bankası faiz kararı öncesi Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyordu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin Mayıs ayı TCMB faiz anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayında faizin yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.

MERKEZ BANKASI ART ARDA FAİZ İNDİRİMİ YAPMIŞTI

Merkez Bankası, geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu. TCMB, nisan ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem