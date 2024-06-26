Volkswagen'den Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım

Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Volkswagen'den Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Rivian ve Volkswagen Grubu'nun araç yazılım teknolojisi geliştirmek için ortak girişim kurmayı planladığı kaydedildi.

Volkswagen Grubu, başlangıçta 1 milyar dolar olmak üzere Rivian'a 4 milyar dolara kadar planlanan ek yatırımla toplamda 5 milyar dolar yatırım yapacak.

Ortaklığın Rivian ve Volkswagen Grubu için yazılım geliştirme sürecini hızlandıracağı bildirilen açıklamada, her iki şirketin de birbirini tamamlayan güçlü yönlerini birleştirmesine, küresel çapta ölçeği artırarak ve inovasyonu hızlandırarak araç başına maliyetin düşürülmesine olanak sağlamasının beklendiği ifade edildi.

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