Temmuzda akaryakıta dev ÖTV zammı geliyor!

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

21 Haziran tarihinde yapılması planlanan ve bayram tatili sonuna ertelenen akaryakıt zammı önceki gece pompaya yansıdı.

Benzinin litre fiyatı 2 TL, motorin ise 1,68 TL yükseldi. LPG fiyatları da 40 kuruş arttı.

3 Temmuz'da akaryakıta büyük bir zam daha gelecek. 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının litrede yaklaşık yüzde 17'nin üzerinde zam görmesi bekleniyor.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 26 Haziran 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.27 TL

Motorin litre fiyatı: 42.38 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.14 TL

Motorin litre fiyatı: 42.28 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.25 TL

Motorin litre fiyatı: 43.35 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.59 TL

Motorin litre fiyatı: 43.77 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL