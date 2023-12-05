Vergi Uzmanı Ozan Bingöl duyurdu: Benzin ve motorine 'kallavi' zam yolda!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalarda yüzde 58,46 oranında artış yaşanacak.

Bu gelişmelerle birlikte enflasyon oranından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranın da artırılması beklenirken, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat haber bültenine konuk olan Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, "1 Ocak 2024 itibariyle yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranıyla vergi, harç ve cezalara bir zam gelecek. Bunun dışında temmuz ayında yapılan değişiklikle birlikte alkol ve tütün ürünlerinde 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında değişiklik yapılırken, buna akarkayıtta eklendi. Yani 3 Ocak 2024 sabahına uyandığımızda alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerinde 6 ayda bir uygulanan artışla karşı karşıya geleceğiz" dedi.

"SIFIR DAHİ GELSE..."

"Bugün baktığımızda aralık ayı enflasyonu sıfır dahi gelse en iyimser tabloyla yüzde 25 oranında zamla karşılaşacağız" diyen Bingöl, "Bu durumda benzinde şu an için uygulanan 7,52 TL maktu ÖTV var. Bu en iyimser tahminle aralık ayı enflasyonu sıfır dahi gelse bu tutar 3 Ocak'ta 1,82 TL artarak, 9,34 TL'ye çıkacak. Motorinde ise 1,71 TL artarak, 8,76 TL'ye denk gelecek" ifadelerini kullandı.

"KDV ARTIŞI DA EKLENECEK"

Bingöl, "Aralık ayında yüzde 3 ÜFE gelirse, bu da 1 litre benzinde 2,10 TL, motorinde ise 1,97 TL ÖTV'nin artmasına neden olacak. Aralık ayındaki ÜFE yüzde 5 gelirse 1 litre benzindeki ÖTV, 10 TL'ye yaklaşmış olacak. Bu fiyatlara artı olarak KDV artışı da eklenecek" dedi.

"ERDOĞAN 5 KATINA KADAR ARTIRABİLİR"

Öte yandan Bingöl, "Bu tutarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 katına kadar artırma yetkisi bulunuyor ve geçtiğimiz temmuz ayında bu yetkisini kullanmıştı" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem