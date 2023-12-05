Kripto piyasasında 'işlem vergisi' dönemi: Yatırımı olanlar dikkat

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünyada da konuşulan kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getiriyor. Kripto paralardan işlem vergisi alınacak.

Son Güncelleme:
Kripto piyasasında 'işlem vergisi' dönemi: Yatırımı olanlar dikkat

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünyada da konuşulan kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getiriyor. Yasal düzenlemeyle öncelikle kripto varlıklar tanımlanırken belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınması sağlanacak. Ayrıca, kripto varlıkların üzerinden kara para aklanmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

SPK'YA YETKİ VERİLECEK

Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak. Yapılacak düzenlemelerle kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilmesi, kuruluş sürecinde teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar da atılması planlanıyor. Sabah'ın haberine göre, Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için süre verilirken, düzenlemede ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi koşullarda kimler tarafından gerçekleştirileceği gibi ayrıntılar yer alacak.

GRİ LİSTEDEN ÇIKILACAK

Düzenlemeyle kripto sektörünün kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Yasal düzenlemeyle Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listede tutması için de gerçekçe kalmayacak.

DÜNYADA VERGİLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

ABD ve Avrupa kripto varlıkların alım satımdan doğan kâr nedeniyle kripto para satışından vergi alınmasına karar verdi. İsveç, yüzde 30'a kadar varan kesinti yapıyor. Almanya 600 euro üzerindeki değerlere kazanç vergisi uyguluyor. Rusya 5 milyon rublelik kazancın yüzde 13'ü kadar vergi alıyor. Singapur, Brezilya, Finlandiya, Danimarka, Bulgaristan'da da düzenleme yapıldı.

Son Güncelleme:
Endişe etmeyin! Yağ lekesini işte çıkarmanın en kolay 5 yolu Endişe etmeyin! Yağ lekesini işte çıkarmanın en kolay 5 yolu
Bilim insanları hafızayı kuvvetlendirecek besinleri tek tek açıkladı! Sofrada yer verin Bilim insanları hafızayı kuvvetlendirecek besinleri tek tek açıkladı! Sofrada yer verin
Döviz güne yükselişle başladı Döviz güne yükselişle başladı
Aracı olanları isyan ettirecek zam yolda: Benzin ve motorinde 2024 tahminleri korkuttu Aracı olanları isyan ettirecek zam yolda: Benzin ve motorinde 2024 tahminleri korkuttu
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat
Gözlerin çevrildiği ismin ifadesi ortaya çıktı: "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim" "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim"
Erdoğan'ın 'tek zam' açıklaması tüm tahminleri değiştirdi: Asgari ücrette yeni senaryo Erdoğan'ın 'tek zam' açıklaması tüm tahminleri değiştirdi: Asgari ücrette yeni senaryo