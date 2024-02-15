'Vergi' gelirine rağmen merkezi yönetim bütçesi açık verdi!

Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik krizinin faturası artan vergi yükü ile yurttaşa kesildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 113,5 artarak 617 milyar 249 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 139 artışla 767 milyar 968 milyon lira olarak kaydedildi. Böylece bütçe, ocak ayında 150,7 milyar TL açık verdi.

BÜTÇEYİ VERGİ GELİRLERİ BELİRLEDİ

Ocak ayında toplam bütçe gelirleri 617 milyar 249 milyon lira olurken, bütçenin 517 milyar 201 milyon TL'sini vergi gelirleri, 88 milyar 57 milyon TL'sini de vergi dışı gelirler oluşturdu.

FAİZ DIŞI AÇIK 29,6 MİLYAR TL

Verilere göre, faiz dışı bütçe giderleri 646,9 milyar TL ve faiz dışı açık 29,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem