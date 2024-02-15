Dolar kuru sert dalgalandı, rakam değişti: Tarihi rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.

Karahan'ın açıklamaları sonrası piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, TL'nin negatif getirisiyle dolar kuru piyasaların açılışında sert dalgalandı.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmeler sonrası Bloomberg endeksine göre; dolar/TL, gün içi 31 TL seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Daha sonra dolar kuru 30,76 TL seviyesine çekildi.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TL ise, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4 oldu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervlerinde 9 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 600 milyon dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.

FED BASKISI

Ayrıca küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artması piyasalarda oynaklığı artırıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem