Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Başvuru Yapmak İçin Saatler Kaldı: 72 Aya Kadar Taksit İmkanı Var

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen vergi borcu taksitlendirme uygulamasında başvuru maratonunda sona gelindi.

YARIN SON GÜN

Vergi dairelerince takip edilen kamu alacaklarını yapılandırarak taksite bağlamak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor.

KYK, TRAFİK CEZASI VE GELİR VERGİSİ BORÇLARINI DA KAPSIYOR

Düzenleme; 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş olan borçları kapsıyor. Taksitlendirme imkanından yararlanılabilecek alacaklar arasında şunlar yer alıyor:

Gelir ve kurumlar vergileri

Katma değer vergileri (KDV)

Harçlar ve adli para cezaları

Trafik para cezaları

Ecrimisil ve öğrenim kredisi (KYK) borçları

KDV DIŞINDAKİ BORÇLARA 72 AY VADE İMKANI

Uygulama kapsamında yıllık yüzde 29 tecil faizi oranı işletilecek. Mükellefler, KDV dışındaki borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebilecek. KDV borçlarında ise azami taksit süresi 12 ay olarak uygulanacak. Borç tutarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden herhangi bir teminat istenmeyecek; 10 milyon TL'yi aşan kısım için ise aşan miktarın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek.

YAPILANDIRMA HER BORCU KAPSAMIYOR

Düzenleme kapsamına bütün borçlar dahil edilmedi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile 2026 yılı gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin geçici vergiler taksitlendirme dışında tutuldu. Ayrıca bu vergilere ait damga vergileri, vergi ziyaı cezaları ve gecikme zamları da tecil kapsamına alınmadı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU İMKANI

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine gitme zorunluluğu bulunmuyor. İşlemler Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Sisteme giren mükellefler, tecil edilebilecek borçlarını anında görüntüleyip kendilerine uygun ödeme planını seçebiliyor.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ 30 EYLÜL'DE

Başvurusu onaylanan mükellefler için ilk taksit ödemesi 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Diğer taksitler ise takip eden aylarda düzenli olarak ödenecek. Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksitin aksatılması tecil şartlarını bozmayacak ancak ikiden fazla aksatma durumunda taksitlendirme iptal edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi