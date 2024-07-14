Vatandaşlar Bu Yüzden Komşuya Gidiyor! Bodrum’da Otopark 800 TL, Restoran’da Hesap 20 Bin TL

Gani Müjde, Bodrum’daki fiyatlara isyan etti. Sokakların dolu, mekanların boş kaldığını açıklayan Müjde, otoparkın 800 TL, ortalama bir kebapçıda ise hesabın 20 bin TL olduğunu belirtti. Müjde'nin bu paylaşımı, vatandaşların neden Yunanistan'ı tercih ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Vatandaşlar Bu Yüzden Komşuya Gidiyor! Bodrum’da Otopark 800 TL, Restoran’da Hesap 20 Bin TL

Türkiye’de önemli tatil beldelerindeki aşırı fiyatlar vatandaşları isyan ettiriyor. Çeşme, Ayvalık, Bodrum gibi tatil beldelerinde otel, cafe ve restoran fiyatlarındaki astronomik ücretler cep yakıyor. Bu tatil yerlerinde sokaklar ve plajlar doluyken, mekanlar ise boş duruyor, adeta sinek avlıyor.

Sunucu ve yönetmen Gani Müjde, Bodrum’daki fiyatlara isyan etti. Müjde, 800 TL’lik otopark ücretlerine ve sırdan bir kebap için verilen 20 bin TL’ye tepki gösterdi. Müjde’nin paylaşımı şöyle:

“Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor.

-800 TL’lik otopark ücretleri.

-Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf.

-Sıradan kebapçılarda ödenen 20.000 TL’lik hesaplar. (Balıkçıları saymıyorum bak)

-Boş ama pahalı konaklama seçenekleri.

-Akşama kadar müziği basıp sadece garsonların eğlendiği giriş ücreti pahalı "biiiçler".

-Tıklım tıklım dolu belediye plajları. -İptal edilen konserler.

-Dolu sokaklar, boş mekanlar. Hele bir temmuz ayı da geçsin; stagflasyon başlayacaksa buradan başlar söyleyeyim...”

YUNANİSTAN'DAKİ FİYATLAR

Ünlü YouTuber Orhun Işıtmak, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada, Çeşme ve Bodrum'daki pahalılığı eleştirerek Yunanistan'ın daha uygun fiyatlı olduğunu söyledi. Işıtmak, "Çeşme ya da Bodrum'a tatile gideceğine Yunanistan'a git. En son yemeğe gittik 6 kişi, yemekte adam başı 20 euroya dünyaları yedik" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Bu Yüzden Komşuya Gidiyor! Bodrum’da Otopark 800 TL, Restoran’da Hesap 20 Bin TL - Resim : 1

Ayrıca Yunanistan'ın önde gelen adalarından Midilli'ye yakınlığıyla bilinen Ayvalık'ta, gümrük kapısındaki yoğunluk sürekli gündeme geliyor. Yüksek fiyatlardan dolayı ülkesinde tatil yapamayan vatandaşlar, euro ile harcama yapmalarına rağmen komşuda daha uyguna tatil yapabildiği için denizin ötesine geçiyor

Kaynak: Gerçek Gündem

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