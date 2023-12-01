Van'da ekmeğe zam

Van’da ekmeğe zam geldi. 6 TL’den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 7 TL oldu.

Van'da ekmeğe zam

Van'da Temmuz ayından beri 6 TL’den satılan 210 gram somun ekmeği, pazartesi gününden itibaren 7 TL’den satılacak. 7,5 TL’den satılan çörek ise 10 TL’de satılacak.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, konuyla ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’de en ucuz ekmeğin Van’da satıldığını ifade eden Işık, “3 ay önce almamız gereken bir rayiçti. Ancak esnafımızın özverisi ve fedakarlığından, ayrıca vatandaşlarımızı da zor durumda bırakmamak için böyle bir karar alınmıştı. Ancak geldiğimiz noktada biz ekmeğin rayiç bedelini 6 TL’den aldığımız zaman mazot 19 TL idi. Şimdi ise mazot 40 TL. Bunun yanında artan asgari ücret, maya, un, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar ekmek maliyetine yansımaktadır. Bu nedenle gerek yetkililerle gerekse esnafımızla yaptığımız istişareler doğrultusunda pazartesi gününden itibaren 210 gram somun ekmek ile 200 gram pide ekmeği 7 TL’den, çörek ise 10 TL’den satılacaktır” dedi.

"YILBAŞINDAN SONRA TEKRAR ZAM"

Işık, "Türkiye’de her gün zamlarla karşı karşıyayız. Yeme içme sektörü de bundan en çok etkilenen sektördür. Ekmeğin maliyeti günbegün artmaktadır. Bu nedenle yılbaşından sonra ekmeğe tekrar zam yapılacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Zam
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu! İstanbul enflasyonu belli oldu!
Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yattı Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yattı
Etkisi beyne kum gibi dağılıyor! Bu baharattan 1 kaşık tüketenlerin hafızası düzeliyor Etkisi beyne kum gibi dağılıyor! Bu baharattan 1 kaşık tüketenlerin hafızası düzeliyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Ödemeler bugün hesaplara yattı Bakan Yumaklı açıkladı: Ödemeler bugün hesaplara yattı
Hem hızlı hem çok etkili! Ev ve araba camlarındaki nemi önlemek için... Hem hızlı hem çok etkili! Ev ve araba camlarındaki nemi önlemek için...
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var!
AKP'den emekli maaşı zammı açıklaması: Kamuoyu ile paylaşacağız! AKP'den emekli maaşı zammı açıklaması
Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar
'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı 'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı
Volkan Bahçekapılı aracı olmuştu: Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı