Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından çiftçiler için 1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı.

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Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yattı

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından çiftçilere "Biyolojik Mücadelenin Desteklenmesi", "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi", "Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği" ve "Uzman Eller Projesi Desteği" için 783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destekleme

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