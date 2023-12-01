Bakan Yumaklı açıkladı: Ödemeler bugün hesaplara yattı

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 81 milyon 396 bin TL'lik ödemelerin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

İbrahim Yumaklı şunları söyledi:

"1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bakan ayrıca "Biyolojik Mücadelenin Desteklenmesi", "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi", "Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği" ve "Uzman Eller Projesi Desteği" kapsamında 783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.

1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 pic.twitter.com/lBzBvC50dt — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 1, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem