Uzmanlardan Yatırımcılara Borsa ve Kripto Uyarısı

Trump’ın korumacı ticaret politikaları, küresel belirsizliği artırırken, piyasalarda risk algısı yükseldi. Çin, ABD’nin yüzde 34’lük ek gümrük vergisine aynı oranla misilleme yapacağını duyurarak tansiyonu daha da artırdı. Bu gelişmeler, borsa ve kripto para yatırımcılarını tedirgin etti.

“PANİĞE GEREK YOK”

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke, “Yurt içi piyasalarda panik yapılacak bir durum yok” diyerek yatırımcıları rahatlattı. ABD’nin Türkiye’yi doğrudan hedef almadığını, asıl mücadelenin Avrupa ve Çin ile olduğunu belirten Ekeke, “Borsa İstanbul’da pozitif bir süreç fiyatlanıyor. Kısa vadeli panik normal, ancak mücadelenin boyutu henüz net değil. Endeks 9.600’ün altında kaldıkça düzeltme sürebilir, ama orta-uzun vadede Türkiye kazananlardan olabilir” dedi. Ekeke, kripto para piyasalarında da dengenin yakında sağlanacağını öngördü.

BIST’TE TEPKİ ALIŞLARI YAKIN

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır, Borsa İstanbul’daki satışların bayram sonrası küresel risk algısından kaynaklandığını söyledi. “Bayram öncesi tepki yükselişi vardı, ancak ABD borsalarının ayı piyasasına girmesi gelişmekte olan ülkeleri vurdu” diyen Çalışır, BIST 100’ün geçen yılki 7.500 seviyesinden bu yana enflasyona göre geride kaldığını vurguladı. “9.000 civarı destek seviyesi. Satışlar abartılı, tepki alımları gelebilir. Bu seviyelerde satış mantıklı değil” yorumunda bulundu.

KRİPTODA KAR REALİZASYONU

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, kripto paralardaki düşüşü “kar realizasyonu” olarak nitelendirdi. ABD’nin tarifeleri nedeniyle Türkiye’ye sermaye girişinin geciktiğini belirten Demirkol, “Fed’in faiz indirimleri ve kurumlar vergisi avantajlarıyla 1-1,5 ayda kriptoda yükseliş bekliyoruz” dedi.

BİTCOİN’DE RİSK SÜRÜYOR

Dexalot Risk Müdürü Gökçe Çalışan, Bitcoin’in hisse senetlerindeki düşüşe bir süre direndiğini, ancak hafta sonu yüzde 10’un üzerinde değer kaybettiğini aktardı. Altcoinlerdeki kayıpların ise yüzde 15-25’i bulduğunu söyleyen Çalışan, “Dip seviyeyi söylemek için erken. Trump dönemi belirsizlikleri ve Bitcoin rezerv beklentilerinin karşılanmaması satışları tetikledi. 69.000-73.000 dolar bandı test edilebilir, kısa vadeli tepki alımları beklense de trend aşağı yönlü” uyarısında bulundu.

GÜMRÜK SAVAŞLARI BELİRLEYİCİ

Uzmanlar, ABD’nin başlattığı gümrük savaşlarının piyasalardaki ana etken olduğunu vurguluyor. Yatırımcılara soğukkanlılık tavsiye edilirken, kısa vadeli dalgalanmalara karşı uzun vadeli fırsatların göz ardı edilmemesi öneriliyor.

Kaynak: AA