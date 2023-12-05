Uzmanı, ikinci el otomobil piyasası için tarih verdi: Ne zaman normale dönecek?

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte yurttaşın alım gücü her geçen gün düşerken ikinci otomobil piyasası da durma noktasına geldi.



Piyasada yaprak dahi kıpırdamazken Türkiye ikinci el pazarında yer alan Carvak’ın CEO’su Mehmet Çelikol, 2023 yılını değerlendirirken, gelecek yıla dair de öngörülerini paylaştı.

"TÜRKİYE İKİNCİ EL OTOMOTİV PAZARINDA ADET BAZINDA 6'NCI"

Türkiye’nin ikinci el otomotiv pazarının yüksek potansiyeline değinen Çelikol, dünyada adet bazında 6’ncı ülke olduğumuzu, ciroda ise üçüncü olduğumuzu ifade etti. İkinci el yıllık satışlarının 6-7 milyon adet olarak seyrettiğini kaydeden Çelikol, "ABD ve Çin’den sonra ciro olarak en büyük pazar konumundayız. Global şirket yapısı içerisinde de Meksika ve Brezilya ile birlikte Türkiye en stratejik pazar olarak görülüyor" dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI NE ZAMAN NORMALLEŞECEK?

Önümüzdeki döneme dair tahminlerinden bahseden Mehmet Çelikol, araçlara yatırım döneminin bittiğini ifade ederek, genel seçimler sonrasında hızlı artan faizler ve düşen talep ile ikinci el araçların dolar karşısında yüzde 21 değer kaybettiğini belirtti.

Çelikol, şunları söyledi:

"Ekonomideki dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerden birisi otomotiv oldu. Pandemi döneminde başlayan ve enflasyonist ortamla devam eden araç yatırımları ise son dönemde hız kesti. Piyasanın araç fiyatları açısından yavaş yavaş normal seyrine döndüğünü görüyoruz. TL bazında araç fiyatlarında artış beklesek de dolar karşısında ikinci el araç bir süre daha değer kaybetmeye devam edecektir. Pandeminin tamamen bitmesi, sıfır araç tedariğinin çözülmesi, alternatif yatırım aracı algısını aşılmasıyla birlikte, 2024 sonu ve 2025 başı gibi piyasanın tamamen normalleşeceğini düşünüyorum."

"FİNANSMANA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANDI"

"İkinci el otomotiv pazarında bu yıl finansmana erişim sıkıntısı yaşandığını" belirten Çelikol, "Piyasaya baktığımızda yılın ilk yarısında, döviz kurlarında sabitlik varken ve sıfır araca erişim zor iken ikinci el araç almak vatandaş için yatırım aracıydı. Sıfır arabaya erişimde tedarik sorunu çözüldü ve döviz kurlarındaki hareketlilik arttı. Son dönemde alınan tedbirler ikinci el otomobil fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. İkinci el otomobilde pandemi sonrası sürekli artan fiyatlar duruldu, ikinci el otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktı. Geçtiğimiz üç ayda ikinci el otomobil fiyatlarının TL bazında da yüzde 10 civarında düştüğünü gözlemliyoruz. Diğer yandan taşıt kredilerinde oranlar yükselirken kredi kapsayıcılığı da düşük kaldı. Bu sebeple finansmana erişmekte zorluk yaşandı" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem