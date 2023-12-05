5 aylık enflasyon sonucu memur maaşları kesinleşti: İşte tam liste

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği memur zammı için 5 aylık enflasyon farkı netleşti.

5 aylık enflasyon sonucu memur maaşları kesinleşti: İşte tam liste

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ekim'de ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçerken, Kasım'da düşüş sürerek rakam yüzde 3,28'e geriledi.

3 OCAK TARİHİNDE NİHAİ ZAM ORANI BELLİ OLACAK

Sabah'ın haberine göre nihai zam oranları için sadece 1 veri kaldı. 3 Ocak 2024 tarihinde Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak ve 6 aylık enflasyon oranı ile maaş zamları belli olacak.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz döneminde yüzde 17,55 ve 8077 TL seyyanen zam ile 4 milyona yakın memurun maaşları arttı. En düşük emekli maaşı 22.017 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 5 aylık kesinleşen orana göre 31.924 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.324 TL'ye yükselecek.

6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası bu maaşlar daha da artacak. Öte yandan meslek meslek hesaplama tabloları da belli oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI HESAPLARI

5 aylık enflasyon sonucu memur maaşları kesinleşti: İşte tam liste - Resim : 1

5 AYLIK MEMUR MAAŞLARI

5 aylık enflasyon sonucu memur maaşları kesinleşti: İşte tam liste - Resim : 2

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