İbrahim Kahveci'den çalışanlara uyarı: Ücret almaya bile şükredeceksiniz

Milyonlarca çalışanın gözü, yapılacak asgari ücret toplantıları sonrası verilecek zam miktarında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıklamıştı.

Temsilcilerin çalışma takvimine göre 4 kez bir araya gelmesi ve uzlaşmaya varması bekleniyor.

Asgari ücret 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kararlaştırılacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

Anlaşmaya varılan miktar 31 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Ayrıca asgari ücrete senede 2 zam gelmesi durumundan sende tek zamma dönüş yapılacağı kaydedilmişti.

'ÜCRETE BİLE ŞÜKREDECEKSİNİZ'

Ekonomi yazarı gazeteci İbrahim Kahveci, "Ücrete bile şükredeceksiniz" başlıklı yazısında asgari ücreti değerlendirdi.

İbrahim Kahveci, asgari ücrete gelecek zamdan çok, ülkedeki gelen ekonomik durumun daha da kötüye gideceğini ve vatandaşların 'ücret aldığı için şükredeceği' bir pozisyona düşeceğini belirtti.

Kahveci'nin Karar'daki yazısındaki ilki bölüm şöyle:

"Dikkat ederseniz ekonomi yönetimi ısrarla enflasyonun bir nedeninin yüksek ücretler olduğunu söylüyor. Bana göre bu çok yanlış bir varsayım ama onlar da haklı... Çünkü vatandaş açlık sınırının altında ücrette bile REİS’lerine koştu. En düşük emekli maaşı 7500 lira ile dururken herkes REİS dedi. O zaman yönetiminin düşük ücret için önünde bir engel yoktur. Toplumu daha da fakirleştirmek için önlerinde geniş bir alan mevcut. Ama asıl mesele şudur: Önümüzdeki dönemde kemer sıkma sürecinde düşük ücrette bile iş bulmak zorlaşacaktır. Hatta 3-4 milyon civarı kişinin işini kaybedeceğini ben defalarca yazıyorum. (Seçimlerden önce yazdım) Bakınız 2019 yılında kemer sıkma politikasında 2 milyon 252 bin lise ve altı eğitimli işini kaybetmişti. Şimdi çok daha sert bir kemer sıkma politikası gelecek ve de artık dış politikada da feci şekilde sıkışmış durumdayız. Ben derim ki ücretin düzeyine bakmayın ve işinize sahip çıkın. Çünkü Türkiye zombi şirketlerde dünya lideri. Yani batmak durumda şirketimiz çok fazla. Artık düşük faiz ve ucuz emek bileşeni ile süren bu yalancı cennet bitiyor. Sizlere resmen deniyor ki, 'bir ücret alıyorsanız sevinin, seviyesi hiç önemli değil'. Haklılar..."

Kaynak: Gerçek Gündem