Uzmanı açıkladı: Motorine (mazot) zam sonrası son 3 yılda ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘faizin enflasyona sebep olduğunu’ savunarak, Merkez Bankası'na faiz indirimi talimatı vermişti. Bu talimat doğrultusunda Merkez Bankası, politika faizini Mayıs ayındaki seçimlerden önce yüzde 8,50'ye kadar indirdi.

Erdoğan'ın rasyonel politikalara uymayan düşük faiz istemi, üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesi öngören ekonomik modeli ekonomide tahribata yol açarken, enflasyon ve kur krizinin faturası yurttaşa kesildi.

MOTORİNE ZAM

Yaşanan enflasyon ile birlikte fiyatlar katlanarak büyürken, son olarak motorin (mazot) fiyatına 2 lira 56 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla birlikte motorin fiyatı 45 TL'yi aştı.

"NEREDEN NEREYE"

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından motorin fiyatı üzerindeki vergi yüküne dikkat çeken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara merkezde motorinin litre fiyatı 45,07 TL olacaktır. Bunun;-8,86 TL’si ÖTV, 7,51 TL’si KDV olmak üzere 16,37 lirası vergilerden oluşmaktadır. 'Faiz sebep enflasyon sonuç' tezinin hayata geçirilmesinden önceki 2021 Şubat ayında motorinin litresi 6,70 TL idi. Bugün geldiğimiz noktada bir litre motorinin sadece vergileri o günkü pompa fiyatının 2,5 katı! Nereden nereye…"

SEÇİMLERDEN BU YANA MOTORİNE YÜZDE 129 ZAM

Öte yandan motorin fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana motorin fiyatına ise, yüzde 129 zam yapıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem