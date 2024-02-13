Gözler Fed'e çevrildi, dolar/TL rekor kırdı!
Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, yatırımcının odağı ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Bu gelişmeler sonrası dolar/TL yeni güne rekor seviye ile başladı.
ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamaları öteliyor.
Fed'in faiz belirsizliği sürerken Bugün gözler ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilirken, analistler, enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olacağının tahmin edildiğini aktardı.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda martta yüzde 87 ihtimalle Fed'in politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, mayısta atılacak adıma ilişkin ise belirsizlikler sürüyor.
DOLAR/TL'DE REKOR
Yaşanan bu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün 30,71 TL'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,72 TL seviyesinden işlem görerek rekor kırdı.
"ENFLASYON ZİRVE YAPACAK"
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.
Kaynak: Gerçek Gündem