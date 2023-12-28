Uzmanı açıkladı: Mevduat faizinde yeni vergiler yolda!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla; mevduat, kâr payı, kira sertifikaları, tahvil ve bono ve menkul kıymet kazançları tevkifat oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar değiştirilmeden uygulanacak.

Kararın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Tarih enteresan. 30 Nisan 2024,

30 Haziran 2024 değil. Genellikle bu tarih olurdu. 30 Nisan 2024 olması seçim sonrası yeni vergilerin geleceğinin habercisidir. Hazır olun" dedi.

31 ARALIK'TA SONA ERİYORDU

Öte yandan gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan geçici hükümlerde belirtilen tevkifat oranlarının geçerlik süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyordu.

MEVDUATTA TEVKİFAT ORANI

Mevduat tevkifat oranına göre, kısmi olarak ya da KDV tutarının tamamı alıcılar tarafından ödenir. Vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüşme/kesinti yapma anlamına gelir.

Bu kapsamda, mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranlarının, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem