Uzmanı açıkladı: Konut fiyatlarını aşağı çeker ve kaos kaçınılmaz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra mayıs itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

Enflasyonun ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken, ekonomi yönetiminin sıkılaşma mesajları vermesi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz artırımına gitti.

"KONUT FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKER VE KAOS KAÇINILMAZ"

Sıkılaşma mesajları ve faiz artırımıyla TL'nin değeri korunmaya çalışılırken Ekonomist Mustafa Sönmez, konut fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Öyle akıl dışı işler yaptılar ki konut fiyatları, faizlerin düşürülmesi ile başını aldı gitti" diyen Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

"2021 başına göre konut fiyat artışı yüzde 457, döviz yüzde 165, TÜFE yüzde 153. TÜFE ile konut arasında 300 puan fark var. TL faizlerin ani artışı, konut fiyatlarını aşağı çeker ve bir kaos kaçınılmaz."

Sönmez'in paylaştığı grafik şöyle:

"ŞİŞEN KONUT BALONUNDA PATLAMA KAÇINILMAZ"

Paylaşımının devamında Sönmez, "TL faizlerinde hızlı artış, işyerlerini gayrimenkul satmaya zorlar, faizin cazibesi ile konut çözülür. Şişen konut balonunda patlama kaçınılmaz. Faiz konusunda ihtiyat, biraz da bundan. Çok fena şişmiş bir konut piyasası var" dedi.

KONUT FİYAT ENDEKSİ

Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 3,6 arttı. Yıllık artış yüzde 103,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, mayıs ayındaki yıllık yüzde 103.6 ile son iki yılın en yavaş artışını kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem