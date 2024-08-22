Ürettiği Şarabı 260 Liradan Sattı, Restoranda 3 Bin 300 Liraya İçti

Üreticiden çıkan ürünlerin fiyatı vatandaşa ulaşana kadar katlanarak artıyor. Restoranlarda da fahiş fiyatlar aldı başını gitti. Bunun son örneği ise şarapta görüldü.

Suvla Şarapları’nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı ve eşinin 260 liraya sattığı bir şişe şaraba restoranda 3 bin 300 lira verdiği ortaya çıktı.

Ekonomim gazetesi yazarı Vahap Munyar'ın köşesinde kaleme aldığı yazı özetle şöyle:

Fiyatı görünce şaşırdı...

Suvla Şarapları’nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı, birlikte çalıştığı eşi Pınar Ellialtı ile bir akşam dışarıda yemeğe çıktı. Gittikleri restoranda kendi ürettikleri şaraplardan birini sipariş verdi.

Yemeğin sonunda hesabı istedi. Hesap dökümüne baktı, kendi şaraplarının restorandaki fiyatını görünce şaşırdı: 3 bin 300 lira… İtiraz etmedi, hesabı ödedi. Ancak, kendi şarabına ödediği 3 bin 300 lira içine oturdu. Ertesi sabah pazarlama ekibine restoranın adını verdi:

- Bakın bakalım şarabımızı o restorana kaç liraya vermişiz?

Ekip çok geçmeden bilgiyi aktardı:

- Sözünü ettiğiniz şarabı o restorana veriş fiyatımız 260 lira görünüyor.

İç geçirdi, hayıflandı:

- Yüksek enflasyon fiyatlama davranışlarını çok bozdu. Onu anladık. Ancak, bir şişe şaraba alış maliyetinin üzerine 11-12 kat eklemek dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil…

İçime oturdu...

Selim Zafer Ellialtı, bu olayı geçenlerde kendi mekanlarından birinde buluştuğumuzda anlattı. Ellialtı’yı dinlerken Desert Group Kurucusu Yücel Özalp’in kendi işlettiği mekanlardan Okra İstanbul’da düzenlediği buluşmayı anımsadım.

Özalp’in düzenlediği buluşmada Doluca Şarapçılık Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Kutman Oral’la sektörü konuşurken restoranlardaki fiyatlama davranışı da gündeme gelmişti:

- Restoranda kendi ürettiğimiz şarabın bir şişesine 5 bin 500 lira ödedim, içime oturdu..."