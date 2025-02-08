Ulaşımın Geleceği Orada Değerlendirilecek! Bakan Uraloğ'lu Cenevre Yolcusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi'nin 87. Oturumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gidecek.

Ulaşımın Geleceği Orada Değerlendirilecek! Bakan Uraloğ'lu Cenevre Yolcusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cenevre'de 10-11 Şubat'ta gerçekleştirilecek temasları kapsamında BM AEK İç Ulaşım Komitesi'nin 87. Oturumu'na katılacak. Türkiye ve Hollanda'nın "Yüksek Düzeyli Politikalar Bölümü"ne ev sahipliği yapacağı komitede, ulaşım sektöründe sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve küresel bağlantısallık konuları ele alınacak.

Oturumlarda, ulaşımın geleceğini şekillendirecek politikalar, küresel tedarik zincirindeki dönüşümler ve dijital altyapı çalışmaları değerlendirilecek.

Uraloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, iç ulaşım bağlantılarının teşviki konuları masaya yatırılacak. "2030'a Giden Yolda İç Taşımacılıkta Başarılar ve Zorluklar" başlıklı oturumda, bölgesel, ülkeler ve bölgeler arası ulaşımın bağlantısallığı ve sürdürülebilirliği konuları ele alınacak.

URALOĞLU, "BAKANLAR ÖZEL TOPLANTISI"NA KATILACAK

Bakan Uraloğlu, etkinlik kapsamında BM AEK ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenecek "Ulaştırmanın Geleceği Bakanlar Özel Toplantısı"na da katılacak.

Toplantıda, yerleşik yapay zeka yetenekleri kullanılarak iç taşımacılığın gidişatını yansıtan mevcut eğilimler ve itici güçlerin dönüşüm haritasının hazırlanması gibi yenilikçi yaklaşımlar tartışılacak.

Etkinlikte düzenlenecek "Stratejik Diyalog Değişimi" oturumunda da bakanlar, sektörün geleceği için stratejik vizyon belirleyecek, kamu ve özel sektör işbirliklerini geliştirmek için fırsatlar üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Uraloğlu'nun, toplantılar kapsamında ulaşım alanındaki küresel gelişmelere ve öngörülere ilişkin temaslar gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Kaynak: AA

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