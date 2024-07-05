TurkNet Otomatiğe Bağladı, İnternete Zam Yaptı!

TurkNet abonelerine gönderdiği mesajda internet tarifesi fiyatına zam yaptığını duyurdu. Yeni zamlı tarife, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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TurkNet Otomatiğe Bağladı, İnternete Zam Yaptı!

Enflasyon ve kur krizi fiyatların her geçen gün artmasına neden olurken, son olarak TurkNet, internet tarifesi fiyatına zam yaptığını duyurdu.

Abonelerine gönderdiği mesajda internet tarifesi fiyatına zam yaptığını duyuran TurkNet, 399,90 TL olan kullanım ücretini 499,90 TL'ye çıkardı.

ZAMLI TARİFE 15 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni zamlı tarife, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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