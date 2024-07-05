Zam Yağmuru Sürüyor: Rakıya Duyulmamış Zam!

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, rakı fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Aybaş, "Rakı zammı 70’lik rakıya 150 tl zam geçişi oldu" dedi.

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Zam Yağmuru Sürüyor: Rakıya Duyulmamış Zam!

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile alkol ürünlerine 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

Bu karar kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte alkol ürünlerinde alınan ÖTV tutarlarına da bu oranda zam yapıldı.

RAKIYA DEV ZAM

Son olarak zam yağmuru sürerken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, rakı fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

Zam Yağmuru Sürüyor: Rakıya Duyulmamış Zam! - Resim : 1

Aybaş, şu ifadelere yer verdi:

"Rakı zammı 70’lik rakıya 150 TL zam geçişi oldu bana ne rakı içen düşünsün diyen varsa çaya da yüksek oranda zam geçişi oldu haberiniz olsun."

VERGİSİZ RAKI

Rakı zammı sonrası Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise, şu ifadelere yer verdi:

"ÖTV artışı ile birlikte üreticiler de fırsatı kaçırmadılar!

ÖTV artışı ve Üretici Zammı ile birlikte yüzde 45 olan bir 70’lik yeni rakının;

-Vergisiz fiyatı: 370,88 TL;
-ÖTV 399,96 TL,
-KDV 154,16 TL,
-Toplam vergi 554,12 TL,
-Tavsiye edilen satış fiyatı 925 TL,
-70’lik rakının %60’ı vergidir."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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