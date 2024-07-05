Özgür Aybaş Duyurdu: Biraya Dev Zam!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte alkol ürünlerinde alınan ÖTV tutarlarına da bu oranda zam yapıldı.

Bu kapsamda Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, biraya zam geldiğini duyurdu.

"MEMLEKETE HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aybaş, şu ifadelere yer verdi:

"Efes pilsen Bira guruplarına 15-20 TL Arası zam geçişi oldu memlekete hayırlı olsun."

ZAMLAR OTOMATİĞE BAĞLANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından otomatik ÖTV artışı yapılmaması yönünde bir kararı olmadığı sürece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem