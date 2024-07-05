Özgür Aybaş Duyurdu: Biraya Dev Zam!

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, biraya zam geldiğini duyurdu. Aybaş, "Memlekete hayırlı olsun" dedi.

Özgür Aybaş Duyurdu: Biraya Dev Zam!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte alkol ürünlerinde alınan ÖTV tutarlarına da bu oranda zam yapıldı.

Bu kapsamda Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, biraya zam geldiğini duyurdu.

"MEMLEKETE HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aybaş, şu ifadelere yer verdi:

Özgür Aybaş Duyurdu: Biraya Dev Zam! - Resim : 1

"Efes pilsen Bira guruplarına 15-20 TL Arası zam geçişi oldu memlekete hayırlı olsun."

ZAMLAR OTOMATİĞE BAĞLANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından otomatik ÖTV artışı yapılmaması yönünde bir kararı olmadığı sürece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Zam Alkol Özgür Aybaş
Hazine Bakanlığı Onaylı Yatırımlar Başladı, Şirketler Kârlarını Katladı! Bakanlık Onaylı Yatırımlar Başladı, Şirketler Kârlarını Katladı!
Osman Kavala'nın Yeniden Yargılama Talebine Red: 312. Maddeye Atıfta Bulunuldu Kavala'nın Yeniden Yargılama Talebine Red!
Hastalıklara Karşı En Dayanıklı Kan Grubu Belli Oldu! Araştırmacılar da Şaşırdı Hastalıklara Karşı En Dayanıklı Kan Grubu Belli Oldu! Araştırmacılar da Şaşırdı
Hadise'yle Partner Olması Çok Konuşulmuştu... Dizi Kadrosundan Aniden Ayrıldı Hadise'yle Partner Olması Çok Konuşulmuştu... Dizi Kadrosundan Aniden Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı
‘Cin Musallat Oldu’ Diyerek Çocuklara Tecavüz Etti! Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza
Türkiye'nin Konuştuğu Dava! 13 Yaşında 15 Kişinin Tecavüzüne Uğrayan Çocuk için 'Olağanüstü Hal' Türkiye'nin Konuştuğu Davada 'Olağanüstü Hal'