Hazine Bakanlığı Onaylı Yatırımlar Başladı, Şirketler Kârlarını Katladı!

Birçok işletmenin ayakta kalmasına destek olmak amacıyla Hazine Müsteşarlığı'na yapılan başvuru sonrası Melek yatırımcılar, girişimlere 36,4 milyon lirayı aşkın sermaye sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden elde edilen verilere göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı. Sistem, uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçerken, kapsamdaki ilk yatırım Haziran 2013'te gerçekleştirildi.

24 LİSANS VERİLDİ

Söz konusu tarihten beri iptal edilenler hariç 1048 melek yatırımcı lisansı düzenlenirken, bunlardan 576'sı aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında geçen yıl 158, bu yılın ilk çeyreğinde 24 melek yatırımcıya lisans verildi. Lisans başvurularının yüzde 67,84'ünün yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 32,16'sının ise tecrübeli olduğu belirlendi.

36 MİLYONUN ÜZERİNDE SERMAYE AKTARILDI

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 68 yatırım için 215 yatırımcı, 36 milyon 447 bin lira sermaye aktardı. Uygulama kapsamında geçen yıl 4 yatırımcı, 17 girişime 5,2 milyon liralık sermaye sağlarken, bu yılın ilk çeyreğinde ise 7 yatırım için 19 melek yatırımcının 4 milyon 416 bin lira sermaye transfer ettiği görüldü.

Yatırım başvurularının 2'si Kırıkkale, 1'i Konya, 1'i Bursa, 1'i İzmir, 4'ü Ankara ve 59'u ise İstanbul merkezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı.

Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 44'ünün 5'ten az, yüzde 19'unun 5 ile 10 arası, yüzde 37'sinin 10'dan fazla ortağı olduğu belirlendi.

MELEK YATIRIMCILAR HANGİ SEKTÖRLERE SERMAYE AKTARDI?

Melek yatırımcıların sermaye aktardığı sektörlerin başında bilgisayar programlama ve danışmanlık gelirken, bu alanı bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri ile veri işleme ve barındırma faaliyetleri izledi.

BAKANLIK ONAYLI

Bireysel katılım yatırımcıları, Bakanlık tarafından akredite edilmiş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda bulunabiliyor.

Ağların da akredite edilebilmek için Bakanlıkça belirlenen taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor. Sistemde aktif 17 akredite ağ bulunurken, bunlardan 9'u İstanbul, 2'si Antalya, 1'i Diyarbakır, 1'i İzmir, 1'i Kayseri, 1'i Ankara, 1'i Elazığ ve 1'i Bursa merkezli faaliyet gösteriyor.

MELEK YATIRIMCI NEDİR?

Melek yatırımcı, kişisel varlıklarını kullanarak başlangıç aşamasındaki şirketlere veya girişimcilere finansal destek sağlayan kişilerdir. 1978'de William Wetzel tarafından ilk kez ortaya atılan melek yatırımcı kavramı, girişim sermayesi yatırımlarının bir alt kümesidir.

Melek yatırımcılar pek çok sektördeki işletmelere fon sağlar. Böylelikle işletmelerin ayakta kalmasına destek olur. Bu kişiler, yatırım yaptıkları girişimlere para sağlamanın yanı sıra daha pek çok fayda da sunar.

Mentorluk, önemli iş bağlantılarına erişim ve tecrübe bu faydalardan bazılarıdır.

Yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde büyük öneme sahip olan melek yatırımcılar; özellikle teknoloji, sağlık, yenilenebilir enerji ve biyoteknoloji gibi alanlarda yenilik ve gelişmelere öncülük ederler.

Kaynak: Gerçek Gündem