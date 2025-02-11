Türkmen Gazı Türkiye'ye Geliyor! 1 Mart'ta Başlayacak

Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşmanın imzalandığını belirtti. Tarihi de açıkladı.

Türkmen Gazı Türkiye'ye Geliyor! 1 Mart'ta Başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Bakan Bayraktar X'ten yaptığı açıklamada, "Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık." dedi.

1 MART'TA BAŞLIYOR

Açıklamasında şunları söyledi:

"Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya’da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk.

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız."

Kaynak: Haber Merkezi

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