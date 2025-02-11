Pikasan Mobilya'nın Konkordato Talebi Tasdik Edildi

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 4 Şubat 2025 itibarıyla konkordato komiserler kurulunun görevine son verildiğini ve Metin Özer’in, İcra İflas Kanunu’nun 306/2 maddesi uyarınca kayyım olarak görevlendirildiğini bildirdi. Kayyım, şirketin borç ödeme kabiliyetini ve işletme durumunu denetleyerek, her iki ayda bir mahkemeye rapor sunacak.



Konkordatonun kesin mühleti sona erdiğinde, İİK 294, 295, 296 ve 297. maddelerinde belirtilen sonuçların kaldırılacağı da tespit edildi. Ayrıca, mahkemenin verdiği tüm tedbir kararları, tasdik karar tarihi itibarıyla kaldırılacak.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI

Alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara, tasdik kararının ilanından itibaren bir ay içinde dava açma hakkı tanındı. İİK 306 son maddesi uyarınca, kararın ilanı ve bildirilmesi gerektiği bildirildi.