Türkiye'nin Risk Primi 1 Yılın Zirvesinde! Tüm Gidişatı Onlar Değiştirecek: 'Şok Yaşadılar Ama...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaşanan gelişmeler, piyasalarda sert dalgalanmalara yol açmıştı. Türk lirası dolar karşısında hızla değer kaybederken, Borsa İstanbul’da 3 günlük büyük bir düşüş yaşandı. Bugün ise düşüş yüzde 8 civarlarında olunca devre kesiciler 2 kez çalıştı. Yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 6,45 oldu. Geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım araçlarından olan borsadaki yıllık kazanç son yaşanan düşüşlerle sadece yüzde 0,61 oldu.

CDS RİSK PRİMİNDE ZİRVE

Belirsizlik ortamında yaşanan bu dramatik düşüş Türkiye’nin ekonomideki 1 yıllık başarısını da adeta süpürdü. Türkiye’nin beş yıllık CDS oranı sadece bu hafta yaklaşık 66 baz puan artış kaydetti. Bugün ise 29 baz puan artarak 328 baz puana çıktı. Böylelikle risk primi, Mart 2024’teki yerel seçimler döneminden bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

YABANCI YATIRIMCI YERLİ YATIRIMCIYI TAKİP EDİYOR

Cribstone Strategic Macro kurucusu ve stratejist Mike Harris, Türkiye’de son 48 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde siyasetteki belirsizliğin piyasalara ciddi bir risk oluşturduğunu dile getirerek, "Kısa vadeli yabancı yatırımcılar şok yaşadı ve piyasadan çıktı. Ancak gerçek belirleyici olan, Türkiye içindeki yatırımcıların dövize mi yoksa TL’ye mi yöneleceğidir. Çünkü şu an uluslararası yatırımcılar, yerel yatırımcıların ne yaptığına bakarak karar veriyor. Eğer yerli yatırımcılar TL’de kalır ve güven tazelerse piyasalar dengelenebilir" şeklinde yorumda bulundu.

MEHMET ŞİMŞEK: GEREKEN HER ŞEY YAPILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası X hesabından paylaşım yaparak, “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor” demişti.

Bugün ise kritik gelişmelerin ardından Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Kuleleri’nde “TBB Geleneksel İftar Programında” bir araya gelecek. Tüm gözler buradan gelecek mesajlara çevrildi.

MADDE MADDE EKONOMİDE SON 3 GÜNDE NELER OLDU?

İmamoğlu’nun gözaltı süreci sonrası piyasalar açılır açılmaz çok büyük bir tepki verdi. Dolar/TL 41,1 TL’yi, Euro/TL 44,5 TL’yi aştı. Gram altın fiyatı ilk kez 4000 lirayı aştı. Borsa İstanbul 19 Mart’ta yüzde 9’a yakın gerileme ile kapatırken iki kez devre kesti. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) Ekim 2024 sonrası en yüksek seviye olan 279 puana yükseldi.

Merkez Bankası Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını 2 puanlık artışla yüzde 46 seviyesine çekti.

Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.

Borsa İstanbul’da şirketlere pay geri alımı başlatıldı.

21 Mart (bugün) ise borsadaki yüzde 8’lik düşüş ile devre kesiciler iki kez devreye girdi.

Kaynak: Haber Merkezi