Türkiye'nin Gıda Devinde Büyük Kriz: Borçlarını Ödeyemiyor

Yüksek enflasyon, tüm sektörlerde olduğu gibi Konya Şeker'i de olumsuz etkiledi. Artan maliyetler, şirketin karlılığını düşürerek borç yükünü daha da ağırlaştırdı. Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerinden Konya Şeker'in, 11 milyar TL'yi aşan borçları nedeniyle ciddi bir mali sıkıntıya girdiği ve Konya Şeker tarafından işletilen Soma Termik Santrali’nde elektrik üretimine ara vermek istediği iddia edildi.

Konya Şeker'in bu zor duruma düşmesinin temel nedeni olarak, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne olan yüksek borçları olduğu düşünülüyor. Şirketin, kömür alımlarından kaynaklanan bu borçları ödeyemediği ve mali yapısını ciddi şekilde zayıflattığı iddia edildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİ DURDURULABİLİR

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Konya Şeker'in, kamu kurumu Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) kömür borcu 11-12 milyar TL’ye ulaştı. Borçları nedeniyle zor günler geçiren Konya Şeker, işlettiği Soma Termik Santralı’nda elektrik üretimine ara vermek istiyor. Bu gelişme, büyük bir krizi de tetikleyebilir." açıklamalarında bulundu.