Türkiye'nin Gıda Devinde Büyük Kriz: Borçlarını Ödeyemiyor

Türkiye'nin en köklü gıda üreticileri arasında bulunan Konya Şeker'de mali kriz ortaya çıktı. Konya Şeker'in borçları nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Gazeteci Olcay Aydilek, işlettiği Soma Termik Santralı’nda elektrik üretimine ara vermek istediğini iddia etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Türkiye'nin Gıda Devinde Büyük Kriz: Borçlarını Ödeyemiyor

Yüksek enflasyon, tüm sektörlerde olduğu gibi Konya Şeker'i de olumsuz etkiledi. Artan maliyetler, şirketin karlılığını düşürerek borç yükünü daha da ağırlaştırdı. Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerinden Konya Şeker'in, 11 milyar TL'yi aşan borçları nedeniyle ciddi bir mali sıkıntıya girdiği ve Konya Şeker tarafından işletilen Soma Termik Santrali’nde elektrik üretimine ara vermek istediği iddia edildi.

Konya Şeker'in bu zor duruma düşmesinin temel nedeni olarak, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne olan yüksek borçları olduğu düşünülüyor. Şirketin, kömür alımlarından kaynaklanan bu borçları ödeyemediği ve mali yapısını ciddi şekilde zayıflattığı iddia edildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİ DURDURULABİLİR

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Konya Şeker'in, kamu kurumu Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) kömür borcu 11-12 milyar TL’ye ulaştı. Borçları nedeniyle zor günler geçiren Konya Şeker, işlettiği Soma Termik Santralı’nda elektrik üretimine ara vermek istiyor. Bu gelişme, büyük bir krizi de tetikleyebilir." açıklamalarında bulundu.

Türkiye'nin Gıda Devinde Büyük Kriz: Borçlarını Ödeyemiyor - Resim : 1

Bingöl'ün İnşaat Firması İflastan Kıl Payı KurtulduBingöl'ün İnşaat Firması İflastan Kıl Payı KurtulduEkonomi

40 Yıllık Tekstil Devi İflastan Son Anda Kurtuldu40 Yıllık Tekstil Devi İflastan Son Anda KurtulduEkonomi

Etiketler
Şeker gıda Enflasyon
Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Araç Alım Satımı Yapan Türk Firması Batıyor: Mahkemeden Geçici Mühlet Kararı Verildi Araç Alım Satımı Yapan Türk Firması Batıyor
Komşulara İhracatta Büyük Artış! En Çok O Ürünü Satttık Komşulara İhracatta Büyük Artış! En Çok O Ürünü Satttık
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
ÇOK OKUNANLAR
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor
Ünlü Sunucuyu Yüz Binlerce Lira Dolandırmıştı... Davada Karar Çıktı Ünlü Sunucuyu Yüz Binlerce Lira Dolandırmıştı...
Mansur Yavaş'tan Kritik Ön Seçim Kararı Mansur Yavaş'tan Kritik Ön Seçim Kararı
Artık Tek Suçlu Eşi Değil... Kocasının Yasak Aşkını Anbean Kaydeden Kadın Mağdurken Sanık Oldu Kocasının Yasak Aşkını Anbean Kaydeden Kadın Mağdurken Sanık Oldu
Mehmet Şimşek Kiralarda İlk Olacak Uygulamayı Paylaştı! Merkez Bankası Peşe Uyardı: Hükümetin Yeni Planı Ortaya Çıktı Kiralarda İlk Olacak Uygulama! Plan Ortaya Çıktı