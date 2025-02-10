Araç Alım Satımı Yapan Türk Firması Batıyor: Mahkemeden Geçici Mühlet Kararı Verildi

Mahkeme, MM Motorlu Araçlar firması ve yönetici Metin Kademoğlu hakkında, Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan) davası çerçevesinde yapılan incelemede, İcra İflas Kanunu'na (İİK) uygun şekilde gerekli belgelerin tamamlandığını belirledi. İstanbul Ticaret Sicili'ne kayıtlı şirketin borçluları için, 5 Şubat 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verildi.

MAL VARLIKLARI İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI

Mahkeme, şirketin mal varlıklarının korunmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına ve konkordatonun başarısının incelenmesi amacıyla Kenan Buğa, Bilge Gür ve Oğuz Kağıtçı’yı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye başvurarak itirazlarını sunabilecekleri belirtildi. Ayrıca, davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 5 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:00'te yapılacağı açıklandı.